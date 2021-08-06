Bugün kaç kişi korona oldu? 6 Ağustos günlük vaka tablosu
Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınınde her gün vaka tabloları açıklanıyor. Türkiye'de normalleşme adımlarının uygulanması ile günlük vaka sayılarında artış olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Bugün kaç kişi korona oldu? 6 Ağustos günlük vaka tablosu…
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 6 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten kaç kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı kaç oldu? İşte merak edilen haberin devamı…
Bugün kaç kişi korona oldu? 6 Ağustos günlük vaka tablosu
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 243.280 Kovid-19 testi yapıldı, 23.957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6.941 oldu.