Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2 Ağustos koronavirüs tablosunda yeni gelişmeler olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs tablosunda vaka sayısı ve vefat sayısı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…

Bugün kaç kişi korona oldu? 2 Ağustos günlük vaka tablosu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 947 oldu.