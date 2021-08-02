Bugün kaç kişi korona oldu? 2 Ağustos günlük vaka tablosu
2 Ağustos Pazartesi günü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı, 2 Ağustos koronavirüs tablosunda yeni gelişmeler olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanlığının her gün paylaştığı koronavirüs salgını tablosunda kaç vaka sayısı ve salgından dolayı kaç kişinin vefat ettiği merak konusu oluyor. Peki, Bugün kaç kişi korona oldu? 2 Ağustos günlük vaka tablosu
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2 Ağustos koronavirüs tablosunda yeni gelişmeler olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs tablosunda vaka sayısı ve vefat sayısı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin devamı…
Bugün kaç kişi korona oldu? 2 Ağustos günlük vaka tablosu
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 947 oldu.