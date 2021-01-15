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Korona Virüs Bugün kaç kişi korona aşısı oldu? Korona aşısını kaç kişi vurdu? Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
Korona Virüs

Bugün kaç kişi korona aşısı oldu? Korona aşısını kaç kişi vurdu? Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Korona aşısı olanların sayısı kaç oldu? Kaç kişi korona aşısı oldu? soruları Çin’den getirilen korona aşılarının onaylanmasından sonra sağlık çalışanlarına vurulmaya başlamıştı. 14 Ocak’ta başlayan korona aşısında bugün ikinci gün. Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı takibini canlı olarak vermekte. Peki Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Korona aşısını kaç kişi vurdu? İşte bugün kaç kişi aşılandı? sorusunu cevabına ilişkin haberin detayalrı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 14:27:00 - 2021-01-15 14:47:43
Bugün kaç kişi korona aşısı oldu? Korona aşısını kaç kişi vurdu? Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Korona aşısı kaç kişiye vuruldu? Çin’in Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından, ilk aşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına da dün başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de olduğu korona aşılarına yoğun ilgi söz konusu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yaptıracağı korona aşısında sayı giderek artıyor. 

Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 500 binden fazla kişi CoronaVac aşısı oldu. Saat 14:25 itibarıyla 516 binden fazla sağlık çalışanı CoronaVac aşısı oldu.

Korona aşısı olanları canlı takip etmek için tıklayın

Kim ne zaman korona aşısı olacak? Korona aşı sırası ne zaman gelecek?

Korona aşısını yaptırmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak gerekiyor.

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