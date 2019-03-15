"Bugün İslamofobiye göz yuman liderlerin tutumlarıyla hesaplaşmasının zamanı"

ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki göstererek, "Bugün aynı zamanda İslamofobi felaketini teşvik eden veya buna göz yuman dünya liderlerinin tutumlarıyla hesaplaşmasının zamanıdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, bu saldırıların, kontrolsüz nefret ve şeytanlaştırmanın sonuçlarını feci şekilde ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Naidoo da yaptığı açıklamada, bugünün, Yeni Zelanda'nın tarihindeki en karanlık günlerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ölümcül nefretler ve ırkçı saiklerle cuma namazına katılan kadınları, erkekleri ve çocukları hedef alan saldırganlar, bizlere inanılmaz bir şok ve üzüntü yaşattı. Bugün aynı zamanda İslamofobi felaketini teşvik eden veya buna göz yuman dünya liderlerinin tutumlarıyla hesaplaşmasının zamanıdır. Şeytanlaştırma politikaları 49 insanın hayatına mal oldu. Saldırganların beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı bir manifestonun takipçisi olduğuna ilişkin haberler, dünya liderlerini bu nefret dolu ideolojiye karşı durmaları için hızla harekete geçirmelidir."

Sevdiklerini kaybedenlerle dayanışma içinde olduklarını ve bu nefrete karşı birleşmek için söz verdiklerini belirten Naidoo, "Bizim inandığımız Yeni Zelanda, çok kültürlü toplumuyla gelişen, mültecileri ve göçmenleri kabul eden ve herkesin barış içinde dini inançlarının gereğini uygulama hakkına saygı gösteren bir ülkedir." açıklamasında bulundu.

Naidoo, söz konusu saldırıların yalnızca barış, umut ve adalet temelinde inşa edilen toplum adına verdikleri mücadeleyi güçlendireceğinin altını çizdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirmişti.



