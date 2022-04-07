Bugün iftar saat kaçta? 7 Nisan Perşembe İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saati:
Mübarek ramazan ayı huzur ve bereketiyle devam ediyor. 7 Nisan Perşembe akşamı oruçların saat kaçta açılacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki, bugün iftar saat kaçta? İstanbul iftar vakti! Ankara bugün iftar saat kaçta? İzmir akşam ezanı saat kaçta:
Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayının 6.gününde hangi ilde saat kaçta oruçların açılacağı araştırılıyor. Peki, iftara kaç saat var?
Bugün iftar saat kaçta? 7 Nisan Perşembe İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saati:
Adana 19:13
Adıyaman 19:02
Afyonkarahisar 19:33
Ağrı 18:44
Amasya 19:14
Ankara 19:25
Antalya 19:31
Artvin 18:50
Aydın 19:43
Balıkesir 19:45
Bilecik 19:37
Bingöl 18:54
Bolu 19:31
Burdur 19:33
Bursa 19:40
Çanakkale 19:51
Çankırı 19:23
Çorum 19:17
Denizli 19:38
Diyarbakır 18:54
Edirne 19:52
Elazığ 18:59
Erzincan 18:58
Erzurum 18:51
Eskişehir 19:34
Gaziantep 19:05
Giresun19:04
Gümüşhane 18:59
Hakkari 18:40
Hatay 19:09
Isparta 19:32
Mersin19:15
İstanbul 19:41
İzmir 19:47
Kars 18:45
Kastamonu 19:23
Kayseri 19:13
Kırklareli 19:49
Kırşehir19:19
Kocaeli 19:37
Konya 19:25
Kütahya 19:36
Malatya 19:02
Manisa19:46
Kahramanmaraş 19:07
Mardin 18:51
Muğla 19:41
Muş 18:49
Nevşehir 19:16
Niğde 19:16
Ordu 19:06
Rize 18:55
Sakarya19:36
Samsun19:12
Siirt 18:47
Sinop 19:18
Sivas 19:08
Tekirdağ 19:47
Tokat 19:11
Trabzon 18:59
Tunceli 18:58
Şanlıurfa 18:59
Uşak 19:38
Van 18:42
Yozgat 19:17
Zonguldak 19:31
Aksaray 19:19
Bayburt 18:56
Karaman 19:21
Kırıkkale 19:22
Batman18:50
Şırnak 18:45
Bartın 19:29
Ardahan 18:47
Iğdır 18:40
Yalova 19:40
Karabük 19:27
Kilis 19:05
Osmaniye 19:09
Düzce 19:33