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Oruç Bugün iftar saat kaçta? 7 Nisan Perşembe İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saati:
Oruç

Bugün iftar saat kaçta? 7 Nisan Perşembe İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saati:

Mübarek ramazan ayı huzur ve bereketiyle devam ediyor. 7 Nisan Perşembe akşamı oruçların saat kaçta açılacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki, bugün iftar saat kaçta? İstanbul iftar vakti! Ankara bugün iftar saat kaçta? İzmir akşam ezanı saat kaçta:

Yeniakit Publisher
2022-04-07 00:46:00 -
Bugün iftar saat kaçta? 7 Nisan Perşembe İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saati:

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayının 6.gününde hangi ilde saat kaçta oruçların açılacağı araştırılıyor. Peki, iftara kaç saat var?

Bugün iftar saat kaçta? 7 Nisan Perşembe İstanbul Ankara İzmir akşam ezanı saati:

Adana   19:13

Adıyaman   19:02

Afyonkarahisar 19:33

Ağrı        18:44

Amasya                19:14

Ankara      19:25               

Antalya     19:31

Artvin  18:50

Aydın    19:43

Balıkesir       19:45

Bilecik        19:37

Bingöl   18:54

Bolu    19:31

Burdur     19:33    

Bursa    19:40

Çanakkale     19:51

Çankırı 19:23

Çorum  19:17

Denizli 19:38

Diyarbakır          18:54

Edirne                  19:52

Elazığ      18:59

Erzincan      18:58 

Erzurum          18:51  

Eskişehir        19:34  

Gaziantep         19:05

Giresun19:04  

Gümüşhane       18:59

Hakkari       18:40              

Hatay  19:09

Isparta 19:32

Mersin19:15

İstanbul               19:41

İzmir   19:47

Kars    18:45

Kastamonu     19:23

Kayseri        19:13  

Kırklareli      19:49     

Kırşehir19:19

Kocaeli      19:37  

Konya  19:25

Kütahya     19:36   

Malatya       19:02

Manisa19:46

Kahramanmaraş  19:07 

Mardin 18:51

Muğla  19:41

Muş      18:49

Nevşehir        19:16

Niğde   19:16

Ordu   19:06

Rize      18:55

Sakarya19:36

Samsun19:12

Siirt       18:47

Sinop  19:18

Sivas      19:08

Tekirdağ     19:47

Tokat   19:11

Trabzon     18:59

Tunceli     18:58  

Şanlıurfa  18:59

Uşak    19:38

Van      18:42

Yozgat 19:17

Zonguldak    19:31

Aksaray      19:19    

Bayburt   18:56          

Karaman  19:21                   

Kırıkkale        19:22  

Batman18:50

Şırnak   18:45

Bartın    19:29 

Ardahan              18:47

Iğdır   18:40

Yalova     19:40   

Karabük      19:27 

Kilis       19:05

Osmaniye     19:09 

Düzce    19:33

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