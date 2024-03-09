Bugün hilali gözleyin
Ramazan ayının kameri aylardan olduğunu hatırlatan ilahiyatçılar, mü’minlerin hilali gözetlemeleri çağrısında bulundular.
HABER MERKEZİ
Ramazan-ı Şerif ayının manevi ikliminin yansımaları üzerimize düşmeye başlamışken, ilahiyatçılar hilale göre hareket edilmesi konusunda uyarıyor. Ramazan ayının kameri aylardan olduğunu ve bunun subutunun hilalîn görülmesiyle gerçekleştiğini belirten uzmanlar, Şaban ayının 29. günü güneşin batışında Mü’minlerin hilâli gözetlemeleri gerektiğini vurguluyor. “Hilâl görülürse ertesi gün ramazan orucuna başlanır” diyen ilahiyatçılar, Peygamber Efendimiz’in (sav): “Hilâli gördüğünüz zaman oruç tutunuz ve hilâli görünce de iftar ediniz” Hadis-i Şerifi uyarınca hareket edilmesinin önemine dikkat çekiyor.