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Bugün hicri yılbaşı

İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak Hz. Muhammed’in (SAV) hicreti esas alınarak, Hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı, bugün başlıyor. Hicri takvimde 1440 yılı dün son buldu.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
Bugün hicri yılbaşı

Hicri 1441 yılı, bugün akşam namazı vaktinin girmesiyle başlayacak. Son Peygamber Hazreti Muhammed’in (SAV)Mekke’den Medine’ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Buna göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bugün başlayacak. Muharrem ayında oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela’da Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yâd edilmesi, İslam toplumlarında önemli olaylar arasında yer alıyor.

“12 ayın dördü haram aylardır”

Konuya ilişkin bilgi veren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur Akdoğan, hicri takvimin “hicri şemsi” ve “hicri kameri” olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtti. Hicri takvimin, Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde dini günlerle ilgili esas alındığını kaydeden Akdoğan, bu takvimin ayın dünyanın etrafındaki dönüşü sırasındaki görünümüne ve büyüyüp küçülmesine göre hesaplandığını anlattı.

Akdoğan, ayın, dünyanın etrafındaki bir turunun bir aya eşit olduğunu belirterek şöyle devam etti:

Dolayısıyla ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir ‘kameri’ yıl olur ve o da 354 veya 355 gündür. Miladi takvimde olduğu gibi kameri takvimde de ayların sayısı 12’dir. Bunlar muharrem, safer, rebiülevvel, rebiülahir, cemaziyelevvel, cemaziyelahir, recep, şaban, ramazan, şevval, zilkade ve zilhicce şeklinde sıralanırlar. Ayeti kerimede de işaret edildiği üzere bu ayların dördü ‘haram aylar’dır. Bunlar recep, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarıdır. Mekkeliler, haram ayları kutsal kabul ederler ve bu aylarda savaşmazlardı. Ancak bazen bu ayların yerini değiştirerek bu yasağı çiğnerlerdi. Kur’an’da ‘nesi’ adı verilen bu uygulama ağır bir dille eleştirilmektedir.

HZ. Ali’nin teklifiyle hicret başlangıç kabul edildi

Mekke’de eskiden beri ay takviminin (Kameri Takvim) kullanıldığını hatırlatan Akdoğan, takvim başlangıcının sabit bir tarihinin olmaması dolayısıyla “Kusay’ın vefatı” ve “Fil Vakası” gibi bazı önemli olayların başlangıç kabul edildiğini anlattı.

Akdoğan, İkinci Halife Hazreti Ömer döneminde meydana gelen bazı olayların sabit bir takvim başlangıcı ihtiyacını ortaya çıkardığına işaret ederek, “Hazreti Ömer, sahabenin ileri gelenleriyle konuyu istişare etti ve Hazreti Ali’nin teklifiyle Hazreti Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicreti, takvimin başlangıcı olarak kararlaştırıldı. Takvimin ilk ayı olarak da ‘muharrem’ kabul edildi. Hicretin 17’nci (638) yılında kabul edilen ve hicret ile başlayan bu takvim, ‘hicri takvim’ olarak meşhur oldu” diye konuştu.

İbadetler Hicri takvime göre belirlenir

Hicri takvimin İslam toplumu için önemine değinen Akdoğan, “Müslümanlar oruç, hac, zekat ve benzeri ibadetlerini eda ederken, bu takvimi dikkate almaktadırlar. Özellikle belli dönemlerde ve zaman dilimlerinde yapılabilecek ibadetlerin büyük kısmı hicri kameri aylarla bağlantılıdır. Örneğin Müslümanlara senede bir defa ve bir ay farz olan ramazan orucu kameri aylardan olan ramazandadır” ifadelerini kullandı.

“Aşure Günü’nde oruç tutulması tavsiye edildi”

Hicri takvimin ilk ayı olan muharremin “yasaklanan, saygı duyulan, hürmet edilen” gibi anlamlara geldiğine işaret eden Akdoğan, Hazreti Muhammed’in (SAV)muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü’nde oruç tutmayı Müslümanlara tavsiye ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
  1. Hicri 1441 yılı
  2. akşam namazı
  3. Peygamber Hazreti Muhammed (SAV)
  4. Mekke
  5. Medine
  6. Mekke’den Medine’ye hicret
  7. İslam alemi
  8. Muharrem ayı
  9. hicri takvim
  10. aşure
  11. oruç
  12. Kerbela
  13. Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin
  14. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Mehmet Nur Akdoğan
  15. hicri şemsi
  16. hicri kameri
  17. muharrem
  18. safer
  19. rebiülevvel
  20. rebiülahir
  21. cemaziyelevvel
  22. cemaziyelahir
  23. recep
  24. şaban
  25. ramazan
  26. şevval
  27. zilkade
  28. zilhicce
  29. Ayeti kerime
  30. haram aylar
  31. Kameri Takvim
  32. Kusay’ın vefatı
  33. Fil Vakası
  34. İkinci Halife Hazreti Ömer
  35. Hazreti Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicreti
  36. muharrem ayında oruç tutmak
  37. Hazreti Muhammed (SAV)
  38. Aşure Günü

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