Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu tahmini
Vatandaşlar Meteoroloji’den gelen son dakika açıklamaya odaklandı. Dün Trakya ve İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam edecek. Akdeniz kıyılarında sağanak yağış var. Rize ve Artvin’de sağanak yağışlara dikkat. Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu verileri…20 Aralık 2018 Perşembe 09:40
Vatandaşlar Meteoroloji’den gelen son dakika açıklamaya odaklandı. Dün Trakya ve İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam edecek. Akdeniz kıyılarında sağanak yağış var. Rize ve Artvin’de sağanak yağışlara dikkat. Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu verileri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan son dakika değerlendirmelerine göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi hava durumu
Çok bulutlu, bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 7°C
Çok bulutlu, bugün aralıklı yağmurlu
Bugün hava nasıl olacak? Ege Bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde sis ve puslu
IZMIR °C, 10°C
Parçalı zamanla az bulutlu
KÜTAHYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde sis ve puslu
MANİSA °C, 8°C
Parçalı zamanla az bulutlu
Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu, doğusu Çok bulutlu, bugün doğusunun sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı zamanla az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı zamanla az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
Bugün hava nasıl olacak? İç Anadolu Bölgesi hava durumu
Çok bulutlu, Ankara ve Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
ÇANKIRI °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
ESKISEHIR °C, 4°C
Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu
KAYSERI °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Bugün hava nasıl olacak? Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu
Çok bulutlu, bugün bölge genelinin yağmur, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmurlu
KARABÜK °C, 8°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmurlu
Bugün hava nasıl olacak? Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AMASYA 9°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
GİRESUN 9°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN 9°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON 11°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Bugün hava nasıl olacak? Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
HAKKARİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Bugün hava nasıl olacak? Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu
Çok bulutlu, bugün bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 10°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SIIRT °C, 8°C
Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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