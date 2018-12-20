Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika hava durumu tahmini

Vatandaşlar Meteoroloji’den gelen son dakika açıklamaya odaklandı. Dün Trakya ve İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam edecek. Akdeniz kıyılarında sağanak yağış var. Rize ve Artvin’de sağanak yağışlara dikkat. Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu verileri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan son dakika değerlendirmelerine göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Marmara Bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, bugün aralıklı yağmurlu

Bugün hava nasıl olacak? Ege Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde sis ve puslu

IZMIR °C, 10°C

Parçalı zamanla az bulutlu

KÜTAHYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde sis ve puslu

MANİSA °C, 8°C

Parçalı zamanla az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu, doğusu Çok bulutlu, bugün doğusunun sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı zamanla az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı zamanla az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

Bugün hava nasıl olacak? İç Anadolu Bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, Ankara ve Eskişehir hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısında yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR °C, 4°C

Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu

KAYSERI °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Bugün hava nasıl olacak? Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, bugün bölge genelinin yağmur, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmurlu

KARABÜK °C, 8°C

Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmurlu

Bugün hava nasıl olacak? Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AMASYA 9°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GİRESUN 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON 11°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Bugün hava nasıl olacak? Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte kuzey kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Çok bulutlu, bugün bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 10°C

Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 9°C

Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SIIRT °C, 8°C

Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı