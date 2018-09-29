Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye artık yazı geride bırakıyor. Sonbahara adımını atan Türkiye genelinde hava durumu mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarısında bulunurken, özellikle Marmara ve Karadeniz’de hava soğudu ve yağmur var. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde havanın durumunu tahmini haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu değerlendirmeleri geldi. Buna göre; yurdumuz Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girecek sıcaklık 8-15 derece azalacak. İstanbul başta olmak üzere yurt geneli, yarından itibaren etkisini gösterecek "kestane karası fırtınası"yla sıcak yaz günlerine veda edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Muş ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli 18

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Güneşli 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23