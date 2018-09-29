THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye artık yazı geride bırakıyor. Sonbahara adımını atan Türkiye genelinde hava durumu mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarısında bulunurken, özellikle Eğe'de fırtına uyarısı birbiri ardına yapılıyor. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde havanın durumunu tahmini haberimizde.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:51
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye artık yazı geride bırakıyor. Sonbahara adımını atan Türkiye genelinde hava durumu mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarısında bulunurken, özellikle Marmara ve Karadeniz’de hava soğudu ve yağmur var. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde havanın durumunu tahmini haberimizde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu değerlendirmeleri geldi. Buna göre; yurdumuz Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girecek sıcaklık 8-15 derece azalacak. İstanbul başta olmak üzere yurt geneli, yarından itibaren etkisini gösterecek "kestane karası fırtınası"yla sıcak yaz günlerine veda edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Muş ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı  bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli 18

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı bulutlu 26

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Güneşli 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 08:51
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. Muş
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Artvin
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Ağrı
  13. Adana
  14. Bugün hava nasıl olacak?
  15. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini
  16. meteoroloji son dakika
  17. hava durumu son bilgiler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400 alıyor
    1. Anlaşma onaylandı! Hindistan da S-400..
    2. ABD filmlerinde yakalanmıyordu! Beni..
    3. Francesco Totti ile De Rossi arasında..
    4. İstanbul Acıbadem semalarındaki o..
    5. Galatasaray maçı öncesi Porto'da..
    6. Gazeteci Merkel’e soruyor: “Sivas..
    7. Kalkınma Bankası yeniden..
    8. 8 aylık toplam ihracat 108 milyar..
    9. 5 trilyon doları yöneten yatırımcılara..
    10. Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlıyor
    11. Burslar için son fırsat
    12. Ankara'da yine çakmak gazı, yine..
    13. İdlib'de sesler çoğalıyor: Türkiye..
    14. 2018 YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM..
    15. İsrail İHA'ları Yunanistan'a..
    16. Benzia: Umarım Fenerbahçe'de kalırım
    17. İstanbul’da okullara fırtına tatili..
    18. Meteorolojiden İstanbullulara sağanak..
    19. Teknofest’in çınarı ödülünü Başkan’dan..
    20. Açıklama geldi: ABD'den Basra kararı!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?