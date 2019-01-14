Karayolları yol durumu son dakika | Bugün hangi yollar kapalı veya açık

Seyahat etmek isteyen vatandaşlar karayollarındaki son dakika gelişmeleri takip etmek istiyor. karayolları kapalı yol durumu, karayolları yol hava durumu, karayolları yol durumu, istanbul ankara yol durumu, bugün hangi yollar kapalı veya açık, hangi bölgelerde araçlara trafikte izin veriliyor merak ediliyor. İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, karayollarında son dakika yol durumu habeleri…

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanırken, Ağrı-Van karayolunun Tendürek Geçidi kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nden kar ve tipi nedeniyle ulaşım gerçekleştirilemiyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki TCDD köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolları yapımı kapsamında İstanbul-İzmit il yolunun 0-2. kilometrelerinde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerindeki köprü çalışmaları nedeniyle yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Çavdır-Burdur yolunun 5-21. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Durağan-Vezirköprü yolunun 18. kilometresinde şev akmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Ergani-Diyarbakır yolunun Devegeçidi mevkisinde viyadük çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten sağlanıyor.