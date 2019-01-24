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Karayolları yol durumu son dakika | Bugün 24 Ocak hangi yollar kapalı veya açık

Karayollarında son durum haberleri. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar karayollarındaki son dakika gelişmeleri takip etmek istiyor. karayolları kapalı yol durumu, karayolları yol hava durumu, karayolları yol durumu, istanbul ankara yol durumu, bugün hangi yollar kapalı veya açık, hangi bölgelerde araçlara trafikte izin veriliyor merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şeridi trafiğe kapatıldı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, karayollarında son dakika yol durumu haberleri…

24 Ocak 2019 Perşembe 08:50
Karayolları yol durumu son dakika | Bugün 24 Ocak hangi yollar kapalı veya açık

Karayollarında son durum haberleri. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar karayollarındaki son dakika gelişmeleri takip etmek istiyor. karayolları kapalı yol durumu, karayolları yol hava durumu, karayolları yol durumu, istanbul ankara yol durumu, bugün hangi yollar kapalı veya açık, hangi bölgelerde araçlara trafikte izin veriliyor merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şeridi trafiğe kapatıldı. İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, karayollarında son dakika yol durumu haberleri…

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca-Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şeridi trafiğe kapatıldı.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Beyşehir-Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü yapılıyor.

İskilip-Çorum devlet yolunun 20. ve 24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerinde Göcek-1 Tüneli'nin sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerinde üstyapıda meydana gelen bozulmalar, Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 08:50
  1. Şırnak
  2. Kırıkkale
  3. Yozgat
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. Isparta
  7. Hakkari
  8. Edirne
  9. Çorum
  10. Çankırı
  11. Balıkesir
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