Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar oynanacak? 21 Kasım Pazar bugünkü maçları maç saatleri!

Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Süper Lg 13. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak maçlar ile devam edilecek. Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var? 21 Kasım Pazar maçları

Bugün hangi maçlar var? 21 Kasım Pazar maçları

Süper Lig 13. hafta saat 13:30’da oynanacak Kasımpaşa Karagümrük maçı ile devem edecek. Altay-Adana Demirspor maçının başlama saati ise 16:00. Futbolseverler bugün derbi maçının heyecanını yaşayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bugün saat 19:00’da başlayacak. İşte 21 Kasım Pazar bugünkü maç programı.

Süper Lig 13. hafta bugünkü maçlar

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi yarıki maçlar hangileri?

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

1. Lig bugünkü maçlar hangileri?

21 Kasım Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)

16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Manisa FK-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

1. Lig bugünkü maçlar hangileri?

21 Kasım Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)

16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

19.00 Manisa FK-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

TFF 2. Lig bugünkü maçlar hangileri?

Beyaz Grup:

21 Kasım Pazar:

13.00 Eskişehirspor-Pendikspor (Eskişehir Yeni)

13.00 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Şanlıurfaspor-Isparta 32 (Şanlıurfa GAP)

13.00 Kırklarelispor-Tarsus İdman Yurdu (Kırklareli Atatürk)

13.00 Pazarspor-Anagold 24Erzincanspor (Pazar İlçe)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

21 Kasım Pazar:

13.00 Turgutluspor-Diyarbekirspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Çorum FK-Ankaraspor (Çorum Şehir)

13.00 Bodrumspor-Somaspor (Bodrum İlçe)

13.00 Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kahramanmaraşspor-Adıyaman FK (7 Ocak)

13.00 Sivas Belediyespor-Niğde Anadolu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-İnegölspor (Bayburt Genç Osman)

14.30 Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig 21 Kasım Pazar bugünkü maçlar hangileri?

1. Grup:

21 Kasım Pazar:

13.00 Formül Erbaaspor-Hendekspor (Erbaa)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Nevşehir Belediyespor (Dumlupınar)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Sancaktepe FK (Minareli Çavuş)

13.00 Batman Petrolspor-Elazığspor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Artvin Hopaspor-Osmaniyespor (Hopa İlçe)

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Karaman Belediyespor (Polatlı İlçe)

13.00 Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (İzmir Atatürk)

2. Grup:

21 Kasım Pazar:

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Bitexen Düzcespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bayrampaşa (Şile)

13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Darıca İlçe)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Siirt İl Özel İdaresi (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Kuşadasıspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Kuşadası Özer Türk)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Kızılcabölükspor (Dağılgan) (Seyircisiz)

13.00 Yomraspor-Altındağspor (Yomra İlçe)

13.00 Çarşambaspor-52 Orduspor FK (Çarşamba Şehir)

3. Grup:

21 Kasım Pazar:

13.00 Ceyhanspor-İçel İdmanyurdu ( Ceyhan İlçe)

13.00 Edirnespor-Kardemir Karabükspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Gümüşhanespor-Mardin 1969 (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor ( Yeni Ordu)

13.00 Ağrı 1970-Karşıyaka (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Modafen-Fethiyespor (Alemdağ)