Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Perşembe günün maçları İtalya Kupası 2.tur
20 Ekim Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?
Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bugün hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?
Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Perşembe günün maçları
Avrupa Ligi A Grubu
20.00 Arsenal-PSV Tv 8,5
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur
13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu A Spor
14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırım
14.00 Menemenspor-Bulvarspor
15.00 Yeni Malatya-Ağrı 1970 A Spor
17.30 Giresunspor-Amasya 1968 A Spor
20.30 Gaziantep FK-Sarıyer A Spor
Premier Lig
21.30 Fulham-Aston Villa beIN Sports 4
22.15 Leicester-Leeds United beIN Sports 3
İspanya La Liga
20.00 Almeria-Girona Bilyoner
21.00 Osasuna-Espanyol Bilyoner
22.00 Barcelona-Villarreal S Sport, CBC Sport
İtalya Kupası 2.tur
16.00 Cremonese-Modena TRT Spor
19.00 Sampdoria-AscoliTRT Spor
22.00 Bologna-Cagliari TRT Spor