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Spor Bugün hangi maçlar var? (19 Eylül 2024) Şampiyonlar Ligi maç programı: Saatler sonra takımlar maça hazırlanıyor
Spor

Bugün hangi maçlar var? (19 Eylül 2024) Şampiyonlar Ligi maç programı: Saatler sonra takımlar maça hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-19 08:23:00 - 2024-09-19 09:12:46
Bugün hangi maçlar var? (19 Eylül 2024) Şampiyonlar Ligi maç programı: Saatler sonra takımlar maça hazırlanıyor

Bugün, 19 Eylül Perşembe günü hangi futbol maçları var? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Avrupa'nın devlerinin sahaya çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi takım maça hazırlanıyor? Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçlarını TV'den canlı olarak bu şekilde takip edebilecek. Türkiye'ye duyuru yaptılar. Peki Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, 19 Eylül 2024 Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalı…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Avrupa'nın devlerinin sahaya çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde bugün 6 maç oynanacak. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçlarını TV'den canlı olarak takip edebilecek. Peki bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? İşte 9 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 yeni sezon heyecanı başladı. Futbolseverler, bugün oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. Karşılaşmaları takip etmek isteyenler "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arıyor. Devler Ligi karşılaşmaları kapsamında 6 maç futbolseverlerle buluşacak. Peki Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndE bugün oynanacak maçlar ve saatleri..

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Bu akşam futbolseverleri birbirinden heyecanlı 6 karşılaşma bekliyor. Avrupa'nın devlerinin sahaya çıkacağı 19 Eylül 2024 maç programında yer alan Kızılyıldız-Benfica ve Monaco-Barcelona mücadelesi ekrana gelecek.

İlk maç saat 19.45'te Feyenoord ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak. Günün ikinci büyük mücadelesi ise saat 22.00'de Atalanta ile Arsenal arasında gerçekleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ve Tabii Spor platformunda olacak.
19 Eylül Şampiyonlar Ligi Maç Programı:

19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen – Tabii Spor

22.00 Atalanta - Arsenal – Tabii Spor

19.45 Kızılyıldız - Benfica – TRT 1

22.00 Atletico Madrid - Leipzig – Tabii Spor 1

22.00 Brest - Sturm Graz – Tabii Spor 2

22.00 Monaco - Barcelona – TRT 1

 

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