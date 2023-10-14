Bugün, Güneş ile aramıza Ay girdi
Ay’ın, Güneş’in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş’i tam örtmediği zaman gözlemlenen “Ateş Çemberi” olarak anılan halkalı Güneş tutulması Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde görünecek ve yoluna çıkanlar için eşsiz bir manzara, bilim insanları için ise ender bir fırsaa neden olacak.
NASA’ya göre, hava koşulları izin verdiği sürece zirve noktası 5 dakika 17 saniye olacak Güneş tutulması, Alaska da dahil olmak üzere ABD’nin 49 eyaletinin tamamında gözlemlenebilecek.
Türkiye’den izlenemeyecek tutulma ABD’de Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13’te başlayacak. NASA yetkilisi Kelly Korreck, NASA’nın tutulma günü yerel saatle 11.30’dan itibaren Albuquerque, New Mexico, Kirbyville, Texas ve White Sands, New Mexico’dan görüntüleri canlı paylaşacağını belirtti.
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