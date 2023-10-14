Bugün, Güneş ile aramıza Ay girdi

Ay’ın, Güneş’in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş’i tam örtmediği zaman gözlemlenen “Ateş Çemberi” olarak anılan halkalı Güneş tutulması Kuzey, Orta ve Güney Amerika göklerinde görünecek ve yoluna çıkanlar için eşsiz bir manzara, bilim insanları için ise ender bir fırsaa neden olacak.