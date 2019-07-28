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Bugün girdiği cezaevinden firar etti

Bugün girdiği cezaevinden akşam saatlerinde firar eden mahkumu yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

28 Temmuz 2019 Pazar 21:49
Bugün girdiği cezaevinden firar etti

Bugün girdiği cezaevinden akşam saatlerinde firar eden mahkumu yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.


Edinilen bilgiye göre, F.S (35), bugün hakkında ‘uyuşturucu içmek ve bulundurmak” suçlaması ile mahkemeye çıkarıldı ve Aydın Açık Cezaevi’ne gönderildi. F.S’nin akşam sayımında cezaevinde olmadığı ve firar ettiği anlaşıldı. Cezaevinde 24 saat bile kalamayıp firar eden F.S.’yi yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlatırken, polis ekipleri F.S.’nin gitmesi muhtemel yerlerde önlem aldı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 21:49
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