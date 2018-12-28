Bugün cuma namazı saat kaçta? İstanbul'da cuma namazı ne zaman? Diyanet cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta? sorusunu cuma namazına gidecek olan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmakta. Cuma namazı farz bir namaz ve cemaatle kılındığından Müslümanlar cuma namazı için bugün cuma vaktinde camilere akın edecek. Camilere gidecek olan vatandaşlar da bugün 28 Aralık Cuma namaz saati kaçta? İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte cuma namazı saatleri ile İstanbul namaz vakitleri 28 Aralık Cuma 2018.

Müslümanların cuma günü merak ettiği sorulardan biri de cuma vaktinin ne zaman olduğu... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine öre haberimizde bugün cuma namazının kaçta kılınacağını öğrenebilirsiniz.

İstanbul 28 Aralık Cuma namaz vakitleri

İstanbul'da öğle namazı vakti saat 13:11

İstanbul'da ikindi namazı vakti saat 15:29

İstanbul'da akşam namazı vakti saat 17:50

İstanbul'da yatsı namazı vakti saat 19:16'da.

İstanbul'da 28 Aralık Cuma namazı vakti ne zaman?

İstanbul'da Cuma namazı saat 13.11'de okunacak ezanın ardından kılınacak.

28 Aralık 2018 cuma hutbesinin konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 28 Aralık Cuma hutbesi yayımlandı. Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "Bir ömür sorumluluk bilinciyle yaşamak" olarak belirlendi.

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Cuma namazı kaç rekattır?

Diyanet İşleri Bakanlığı merak edilen "Cuma namazı kaç rekattır?" sorusunun cevabını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Cuma namazı ayeti

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِذَانُودِيلِلصَّلَاةِمِنيَوْمِالْجُمُعَةِفَاسْعَوْاإِلَىذِكْرِاللَّهِوَذَرُواالْبَيْعَذَلِكُمْخَيْرٌلَّكُمْإِنكُنتُمْتَعْلَمُونَ

Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

Ey imân edenler! Cum'a günü namaza (ezan İle) çağrıldığında hemen Allah'ı anmaya (namaz kılıp hutbe dinlemeye) koşun; alım-satımı bırakın. Bu, eğer bilirseniz sizin için çok hayırlıdır.)

Cuma namazına ait hadisler

“Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) anlamındaki Peygamberimizin sözüne uyarak dua ve niyazda bulunurlar.

“Kim tembellik ederek üç Cuma namazını terk ederse Allah o kimsenin kalbini mühürler.”(Tirmizî, Cuma, 354) anlamındaki sözleriyle cuma namazını mazeretsiz kılmayanların akıbetini bildirmiş, Cuma namazının faziletini şöyle beyan etmiştir:

Cuma namazı şartları

Kendisine cuma namazı farz olan kimsenin cuma namazı kılabilmesi için şu şartların bulunması gerekir: Vakit: Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. (bk. Müslim, Cuma, 28-29) Öğle namazının vaktinden önce veya sonra kılınırsa cuma namazı geçerli olmaz. Cemaat: Cuma namazı cemaatle kılınır, tek başına kılınmaz. Cuma namazı kılabilmek için Ebu Yusuf'un içtihadına göre imam dahil üç cemaatin, Ebu Hanife ve Muhammed'in içtihatlarına göre imam hariç üç cemaatin bulunması şarttır. Bunlar yolcu veya hasta da olsalar bu şart yerine gelmiş sayılır.