İZMİR (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız, eşinin şehit edilmesi, kendisinin de yaralanmasından sorumlu teröristlerden Muhammed Kaya'nın etkisiz hale getirilmesine ilişkin,"Bugün bizim düğün günümüz. Yüreğimize su serpildi." dedi.

Kulaksız, Güzelbahçe ilçesine bağlı Yelki Mahallesi'ndeki evinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının Malazgirt'te 27 Temmuz 2015'te kendisi ve çocuğunun da bulunduğu otomobile saldırıda bulunduğunu, eşinin şehit edildiğini belirterek, dün akşam Muş Jandarma Komutanlığından arandığını ve kendisine "müjdeli haberin verildiğini" belirtti.

Saldırıdan sorumlu teröristlerden Muhammed Kaya'nın etkisiz hale getirildiği haberini alınca çok mutlu olduğunu ve sevinç gözyaşı döktüğünü dile getiren Kulaksız, şunları belirtti:

"Eşimin kanı yerde kalmadı. Şehitlerin kanları yerde kalmaz, onlar cennette. Bütün vatana millete haber olsun, herkes mutlu oldu. Bugün bizim düğün günümüz, yüreğimize su serpildi. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz, bu da bunun bir ispatı. Allah devletimize zeval vermesin."

Kulaksız, saldırı sırasında bir teröristle göz göze geldiğini, bu sırada eşinin üzerine kapanması sayesinde olaydan yaralı kurtulduğunu anlattı.

Eşine özleminin her geçen gün arttığını, 3 yıl boyunca sabrettiğini ve bugün bunun mükafatını aldığını anlatan Kulaksız, "Bana 'Söz, kanı yerde kalmaz, biz şehidimizin intikamını alırız.' dediler. Leşi aldılar, bana bugün iyi haberleri verdiler" diye konuştu.

- "Eşimin cüzdanında ismi vardı"

Nisan ayında vefat eden kayınvalidesini üç gün önce rüyasında gördüğünü, kendisine temiz havlu verdiğini, bunu güzel bir rüya olarak yorumladığını anlatan Kulaksız, etkisiz hale getirilen teröristin isminin eşine ait cüzdanda bulunduğuna dikkat çekti.

Basın mensuplarına eşinin cüzdanı ve teröristin ismini gösteren Kulaksız, "Teröristin ismi, eşimin cüzdanında yazılıydı. Eşimin onların peşinde olduğunu bildikleri için bize iki taraflı pusu kurdular. Eşimin son sözü 'Allah' oldu ve şahadete erişti. En son gördüğümde bana gülümsüyordu." diye konuştu.

Kulaksız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da kendisini aradığını sözlerine ekledi.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Arslan Kulaksız, eşi ve çocuğunun da bulunduğu otomobile terör örgütü PKK mensuplarınca 27 Temmuz 2015'te düzenlenen silahlı saldırıda şehit olmuş, Sibel Kulaksız kolundan yaralanmıştı.