Bugün başladı! O illerde yaşayanlar dikkat
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Bugüne kadar yapılan uyarılar sonrası bugünden itibaren maske takmayana 900 TL ceza kesilecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunu 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat olarak gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini istemişti.
Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.
Cezası 900 TL
Bugünden itibaren ise kurala uymayana 900 lira idari para cezası uygulanacak.
48 ilde maske takma zorunluluğu
Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.