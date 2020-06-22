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Korona Virüs

Bugün başladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 48 ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Bugüne kadar yapılan uyarılar sonrası bugünden itibaren maske takmayana 900 TL ceza kesilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:24:00 -
Bugün başladı! O illerde yaşayanlar dikkat

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunu 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat olarak gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Cezası 900 TL

Bugünden itibaren ise kurala uymayana 900 lira idari para cezası uygulanacak.

48 ilde maske takma zorunluluğu

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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