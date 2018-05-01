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Bugün bankalar açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bugün bankalar açık olacak mı?

01 Mayıs 2018 Salı 08:45
Bugün bankalar açık mı?

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bankalar ve devlet daireleri bugün çalışıyor mu?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 

22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

İşçi Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. 1 Mayıs 2018 İşçi Bayramı'nın kutlanması sebebiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil sayılacak. Okullar tatil olup, kamu işçileri resmi tatil yapacak.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle bankalar ve tüm devlet daireleri de o gün tatil oluyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:45
  1. Bankalar

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