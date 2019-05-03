0553 313 94 23

"Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de başlıyor"

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto:- "Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de başlıyor"- "Biz Türkiye'yi stratejik müttefik ve dost olarak görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde oynadığı role büyük önem veriyoruz"

03 Mayıs 2019 Cuma 14:34
"Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de başlıyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Türkiye'yi stratejik müttefik ve dost olarak gördüğünü ve Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde oynadığı role büyük önem verdiğini söyledi.

Bakan Szijjarto ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, ''Biz, Türkiye'yi stratejik müttefik ve dost olarak görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde oynadığı role büyük önem veriyoruz. Türkiye, 4,5 milyon düzensiz göçmeni ağırlıyor ve bunların Avrupa'ya geçişine izin vermiyor.'' dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan göçmen mutabakatın korunması gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'nın güneyden düzensiz göçmen baskısıyla karşı karşıya kalacağını belirten Szijjarto, ''Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de başlıyor.'' diye konuştu.

Szijjarto, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda çok ciddi adımlar attığı ve bunu takdirle karşıladıklarının altını çizerek, ''İyi ya da kötü terörist olmaz. Eğer bir müttefikimiz bir grubu terör örgütü olarak görürse bizim de dayanışma kapsamında onun duruşunu paylaşmamız gerekli.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Szijjarto, 5 binden fazla AB vatandaşının DEAŞ saflarında savaştığını ve bu teröristlerin bugün Avrupa'ya geri dönmek istediğine dikkati çekerek, Türkiye ile terörle mücadele konusunda iş birliğinin bu yüzden daha da önemli olduğunu söyledi.

Macaristan'a gelecek yıldan itibaren Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatının yapılamayabileceğini ve bu yüzden ülkesinin enerji ihtiyacını güneyden karşılaması gerektiğini vurgulayan Szijjarto, sözlerini şöyle sürdürdü:

''ABD-Romanya ve Avusturya iş birliğinde Romanya üzerinden ya da Hırvatistan üzerinden doğal gaz alamazsa Macaristan, Türk akımından doğal gaz alacak çünkü ülkemizin doğal gaz ihtiyacını tedarik etmemiz gerekli. Orta Avrupa'nın enerji tedariki açısından Türkiye'nin rolü önümüzdeki dönemde ciddi bir şekilde artacak.''

Szijjarto ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kapsamında sonbaharda Macaristan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:34
  1. Macaristan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Samsun’da başladı
    1. Ulusal Akıl ve Zekâ Oyunları Samsun’da..
    2. Kilis’te nüfus tartışması
    3. GÜNCELLEME - Adana'da HES'in yükleme..
    4. Göztepe maçı için geri sayım
    5. Başkan Gök’ten birlik ve beraberlik..
    6. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    7. Kartal Belediyesi Sanat Akademisi..
    8. TİSK Başkanlığına Özgür Burak Akkol..
    9. Anaokulu öğrencilerinden pilav şenliği
    10. Dünyanın ilk Angry Birds temalı..
    11. Geleneksel el sanatlarının kalbi..
    12. İnönü’de resim ve ebru sergisi
    13. Uluslararası 5. Denizli Cam Bienali..
    14. Van’da Neşet Ertaş’ı anma programı
    15. İranlı turistin kredi kartını çalan..
    16. Milli Mücadelenin 100. Yılı..
    17. MKE Ankaragücü'nün rakibi Çaykur..
    18. "Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de..
    19. Mersin ve Adana’nın nisan ayı..
    20. TOBB Genel Kurulu’nda Samsun standına..
    21. Usta kalemlerden gençlere yazarlık..
    22. ‘Gazoz Ağacı’ projesi ile tarihi..
    23. Engelleri atla aşıyorlar
    24. Şehitkamil 18’inci ormanına kavuştu
    25. Şoke eden iddia: Latin Amerika'da yeni..
    26. Kiraz Festivali’nin tarihleri belli..
    27. CHP’li belediye başkanları Ankara’da..
    28. BEÜ’den teknik gezi
    29. Salihli’de Türkçüler Günü’ne..
    30. Süleymanpaşa “Gönül Sofraları”nda..
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler