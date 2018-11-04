Askerlik şubeleri bugün saat kaça kadar açık? Bedelli askerlik süresi uzatılacak mı?
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar iki haftadır askerlik şubelerinin önünde yoğun kuyruklar oluşturmaktaydı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik son başvuru tarihi olan 3 Kasım’da yoğunlukların halen devam etmesi üzerine bugün yani 4 Kasım Pazar günü de askerlik şubelerinin mesai yapacağını duyurdu.04 Kasım 2018 Pazar 09:25
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar iki haftadır askerlik şubelerinin önünde yoğun kuyruklar oluşturmaktaydı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik son başvuru tarihi olan 3 Kasım’da yoğunlukların halen devam etmesi üzerine bugün yani 4 Kasım Pazar günü de askerlik şubelerinin mesai yapacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular 4 Kasım Pazar günü de yapılabilecek. Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde pazar günü de işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bedelli askerlik başvuru süreci 4 Kasım Pazar günü akşam tamamlanacak.
Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır.
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