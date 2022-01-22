'‘Bugün Allah için ne yaptın’ Sorusunu sormalıyız'

Amerikalıların bir sözü vardır. Yüksek yerden düşen insanı tasvir ederken, aslında derler ayağınız yerden kesiliyor, kelebekler gibi özgürce uçuyor, her şeye tepeden, kuşbakışı bakıp, temiz hava soluyorsunuz. Buraya kadar her şey çok güzel. Fakaaat! O yerle temas etme anı var ya, işte o çok “fena”.

Hayatta buna benzer, hele bir de zenginseniz kelebekler gibi uçar, özgürce yaşar, ulu dağlarda temiz havayı ciğerlerinize çeker, yazın yazlıkta, kışın kışlıkta görünüşte rahat yaşarsınız. Allah, peygamber aklınıza gelmez, fani bir misafir olduğunuzu unutursanız sonunda “fena”ya fena toslarsınız. Firavunlar, Nemrutlar bunun tarihi ibretlik örnekleridir.

İnsan ve dünyada niçin var olduğunun sırrını anlayıp hayatın tılsımını ve şifresini çözerse o zaman “fena” ona bekanın kapısı olur. Ölümün fena olmadığını, bekanın başlangıcı olduğunu anlar ve ona göre yaşar. Gülerek günah işleyip ağlayarak cehenneme girmekten sakınır. Hayatını istikametle geçirir. Rot balans ayarı düzgün olur. Direksiyon bir tarafa çekip arabayı yoldan çıkarmaz.

Allah (c.c.) mutluluğun formülünü vermiş kitabında. Meşru daire keyfe kafidir. Gayri meşru daireye girmeye ihtiyaç bırakmaz.

Bütün melekler Adem’e secde etmiş, şeytan etmemiş. Şeytan, Adem’e ve Ademoğluna taa kıyamete kadar düşman… İnsanların ayağı altına karpuz kabuğu koyup kaydırır. Uçurumdan yuvarlatır. Onun için onun şerrinden hep Allah’a sığınılır.

Allah, benim yolumda “ol” der. Şeytan “gol” de der. Biz de gül deriz. Değildi ofsayt vardı deriz. Birbirimize gireriz. Hakeme küfrederiz. Şeytan bu işin amigoluğunu yapar. Allah tesbih çek der. Şeytan kafayı çek, tetik çek, statlarda yuh çek, der.

Ne enteresandır ki, şeytan ve nefsine uyanlar cehennemi kazanmak için öyle fedakarca çalışırlar ki, sağlığına zarar verdiği halde içkisini içer, kar-kış demez meyhaneye gider. Biz hava biraz soğudu mu camiden ayağımızı çekeriz. Sabaha karşı oynanacak bir boks maçını TV’den izleriz, kaçırmayız. Fakat sabah namazını kaçırırız. Cüzdanımızı ya da cep telefonumuzu kaybetsek, üzülür, yanarız. “Bugün Allah için ne yaptın” sözünü kendimize sormayız. O yüzden pek bir şey yapmadığımızı görüp de üzülüp yanmayız.

Şimdi… Birbiriyle yarışacak iki atlet düşünün. Birinin bitiş çizgisi (finiş) cehenneme kapısı, diğerinin finiş çizgisi cennet kapısı. Sorum şu: Yarış başladığında finişe varmak için hangisi daha hızlı koşup birinci gelir. Cevabı tahmin edersiniz. Cehenneme koşan atlet rekor kırar. Cennetlik finişine çok sonra ulaşır. Şimdi diyeceksiniz ki, o bunu koşuşla cenneti nasıl hak ediyor. O da işte Allah’ın fazlından ve rahmetinden. Allah, akıbetimizi hayırlı eylesin. Amin! Trafikte acele eden ecele gider. Fakat hayırda, hayır işlerde acele edip tehir edilmemesi gerekir. Bursa Ulucami duvarında okumuştum. Namazı vakit geçmeden kılmakta, tövbeyi ölüm gelmeden önce yapmakta acele ediniz. Namaz ve ölüm bizim acil servislerimiz. Acele edenlere acil şifalar dileriz.