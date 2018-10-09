Bugün 3 atak helikopteri daha TSK’ya teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanlığı 3 adet daha T129 ATAK helikopterin TSK’ya teslim edildiğini açıkladı.09 Ekim 2018 Salı 22:13
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 100 Günlük İcraat Programındaki maddelerin bir bir hayata geçirildiği belirtildi.
SSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 100 günlük icraat programındaki maddeleri bir bir hayata geçiriyoruz. 3 adet daha T129 atak helikopteri teslim ederek bu alandaki taahhüdümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz.”
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