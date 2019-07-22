0553 313 94 23

Yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi tutuklandı

Konya merkezli 6 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonunda, çete lideri olduğu iddia edilen Kürşat Tavşan’ın ve eşinin de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:13
Yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Yasadışı Bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması’ suçlarını işledikleri tespit edilen 38 şüpheli hakkında çalışma başlattı. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi.

"Bugs Bunny"  adı verildi

"Bugs Bunny" adı verilen operasyonda polis, 17 Temmuz günü Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Balıkesir illerinde daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 3’ü kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğu, 4 şüphelinin de arandığı belirlendi. Şüphelilerin iş ve evlerinde ele geçirilen çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:13
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Balıkesir
  4. Antalya
  5. Ankara
  6. bugs bunny
  7. Konya Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna Hersek’e ziyaret
    1. Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna..
    2. Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes..
    3. Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay..
    4. Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini..
    5. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
    6. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    7. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    8. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    9. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    10. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    12. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
    13. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
    14. James Jeffrey, Ankara’da
    15. Oltuluların Kırdağ coşkusu
    16. Türkiye’deki mahkumların ağzını..
    17. Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika..
    18. Burun estetiğinde ‘Koruyucu..
    19. Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün..
    20. Telefonun zil sesinin geldiği yöne..
    21. TMSF, dev şirketi yeniden satışa çıkardı
    22. Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa..
    23. Hava savunma sistemleri devrede!..
    24. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    25. Dünyanın en iri kemirgenine..
    26. Başhekim Erdil boğulmalara karşı..
    27. En fazla kaybettiren BES fonları
    28. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    29. En fazla kazandıran BES fonları
    30. BES fonu istatistikleri
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..