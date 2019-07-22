Yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Yasadışı Bahis, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması’ suçlarını işledikleri tespit edilen 38 şüpheli hakkında çalışma başlattı. 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi.

"Bugs Bunny" adı verildi

"Bugs Bunny" adı verilen operasyonda polis, 17 Temmuz günü Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Balıkesir illerinde daha önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 3’ü kadın 26 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğu, 4 şüphelinin de arandığı belirlendi. Şüphelilerin iş ve evlerinde ele geçirilen çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.