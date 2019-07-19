Buğdayın atası siyez yaygınlaştırılacak

Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamlığı tarafından desteklenen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Frig Siyez Buğdayı Yaygınlaştırma Projesi’ kapsamında Siyez Buğdayı Kabuk Soyma ve İşleme Tesisi kuruluyor.

İhsaniye Ziraat Odası’na kiralanan tesisin sözleşmesi İhsaniye Kaymakamı Alper Taş ile İhsaniye Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Küçük tarafından imzalandı. İmza törenine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Erdal ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Müdürü Halil Saygı katıldı.

Projede 10 bin yıllık geçmişe sahip olan ve buğdayın atası olarak bilinen Hitit Frig dönemi buğdayının yaygınlaştırılması planlanıyor. Sağlık yönüyle dikkat çeken Siyez Buğdayı’nın Frig Siyez Buğdayı adı altında markalaşması hedefleniyor. Siyez bulguru, İtalya’da Slow Food Vakfı tarafından yürütülen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerel ürün çeşitlerini korumayı ve bunların geleneksel yöntemlerle üretimini desteklemeyi amaçlayan Presidia Projesi kapsamında Türkiye’den seçilen üç üründen biri.