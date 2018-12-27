0553 313 94 23

Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeğifotoğrafladılar

27 Aralık 2018 Perşembe 11:29
Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeğifotoğrafladılar

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (EFOD) hazırladığı "Buğdayın Serüveni" fotoğraf sergisi açıldı.

Dernek üyesi fotoğrafçılar buğdayı ekiminden, hasadına kadar geçen her anını fotoğrafladı. Fotoğrafçılar, 8 ay boyunca çiftçilerin binbir emek ve alın teriyle ortaya çıkardığı ürünü kendi kareleriyle sergide sundu.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda serginin sunumunda yaptığı konuşmada, borsanın en önemli iştigal konularından birinin buğday olduğunu söyledi.

Tarımsal ve hayvansal konulara yönelik görev yapan bir kurum olduklarını belirten Öztürk, "Bu çalışma bizi çok heyecanlandırdı. İnsanlık tarihine bakıldığında, buğday yerleşik düzene geçildiğinde ilk üretilen ürünlerden bir tanesi. Bölgemizin de tarımsal üretiminde en yüksek olan emtia, EFOD üyelerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz, buğdayın her anını belgesel olarak sunduklarını belirterek, "Bunlar gelecek kuşaklara kalacak. Buğdayın ekilişi, buğday halinden, un haline gelişinden ekmek haline gelişine kadar aşamaları takip ettik. Şimdi drone ile ilaçlama yapılıyor, gelecek kuşaklar eskiden buğdayın nasıl ekildiğini teknolojik olarak neler eklendiğini görecek. Amacımız topluma ciddi anlamda bir şeyler vermektir." diye konuştu.

Atölye sorumlusu fotoğraf sanatçısı Ahmet Akın da belgesel tarzında bir fotoğraf atölyesi kurduklarını belirterek, zorluklarla ortaya çıkardıkları sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından 50 fotoğraftan oluşan sergi açıldı, sergi 9 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:29
  1. 9 ay
  2. buğdayın serüveni
  3. fotğoraf sanatçıları
  4. fotoğrafladılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi
    1. ‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi
    2. Yük taşımacılığı yapan gemilerin..
    3. Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği..
    4. Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor!..
    5. Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına..
    6. İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o..
    7. Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı hedefine..
    8. Bakan Varank zırhlı askeri araç kullandı
    9. Sami Özgül kimdir nerelidir?
    10. Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme..
    11. "İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor!"
    12. İkinci yarıda daha güçlü ekonomi! İş..
    13. İlter Kuş kimdir nerelidir?
    14. Nur Yerlitaş şehitlerle dalga geçti,..
    15. Galatasaray, Terim'le en kötü ilk yarı..
    16. Vestel’e bakanlıktan “Verimlilik Ödülü”
    17. "Tüm olumsuzluklara rağmen 20 puan..
    18. Şeyh İkrime Sabri’nin yılın fotoğrafı..
    19. Türkiye Finans'tan 340 milyon liralık..
    20. Mobil internet paylaşımında ücrete son
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu