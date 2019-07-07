Buğday yüklü römorka çarpan araçta 1 kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Dişbudak köyünde meydana gelen kazada Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası eski başkanı İhsan Ulusoy yaralandı.

Kaza 6 Temmuz 2019 Cumartesi akşamı saat 22.45 sıralarında Dişbudak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecidiye köyü yönüne doğru seyreden İhsan Ulusoy yönetimindeki 22 UN 296 plakalı araç, aynı istikamette seyreden traktörün çektiği buğday yüklü römorka arkadan çarptı. Sesi duyan ancak lastiğinin patladığını sanan traktör şoförünün, yolun akışını kesmemek için yola devam etmesi sebebiyle iki araç birbirine yapışık vaziyette yaklaşık 250 metre yola devam etti. Traktör şoförü, kazayı ancak araçtan inince fark edebildi.

Olayın haber verilmesinin ardından bölgeye gelen Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerinin kaza yapan araçlara müdahalesinin ardından yaralı olarak kurtarılan Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası eski başkanı İhsan Ulusoy, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ulusoy’un sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.