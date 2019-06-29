Buğday tarlasında korkutan yangın Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir buğday tarlasında yaşanılan yangında 20 dönümlük alan küle döndü.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir buğday tarlasında yaşanılan yangında 20 dönümlük alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Karakuş mevkiinde bilinmeyen nedenlerden dolayı buğday tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tarlayı tamamen sararken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Meydana gelen yangında 20 dönümlük ekili alan küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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