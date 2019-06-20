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Buğday pazarında yağmur zarara yol açtı

Malatya’da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Buğday Pazarında tonlarca hububat yağmurda ıslanarak, zarar gördü.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:15
Buğday pazarında yağmur zarara yol açtı

Malatya’da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Buğday Pazarında tonlarca hububat yağmurda ıslanarak, zarar gördü. Hasarın karşılanması için çağrıda bulunan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, belediyelere pazar eleştirisi yaparak “Belediye başkanlarımızın nikah kıymayı ve şahitlik yapmayı bırakıp biran önce çalışma yapmalarını bekliyoruz” dedi.


Kentte etkisini sürdüren sağanak yağış, Salköprü Mahallesinde bulunan Buğday Pazarı’nda da mağduriyete neden oldu. Dışarıda bulunan tonlarca hububat yağmurda ıslanarak, zarar gördü. Pazar esnafı heba olan tonlarca buğday nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Mevcut buğday pazarının Malatya’ya yakışmadığını ifade eden Pazar esnafı, biran önce daha modern bir pazarın yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Esnafın yaşadığı mağduriyeti yerinde inceleyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’da,pazarın halinin işler acısı olduğunu söyleyerek, acil bir şekilde yeni bir Buğday ve Şire Pazarı yapılması gerektiğini dile getirdi.


Bugün yağan yağmur ile birlikte stoklanan hububatın zarar gördüğünü ifade eden Özcan, “Bugün buradaki tüccarlarımız mağdur durumdalar. Şuan buğday pazarında sezonda açıldığı için buraya üreticinin getirdiği mahsuller perişan halde. Yetkililerin bu soruna acilen bir çözüm bulmasını istiyoruz. Malatya Ticaret Borsası olarak bu konunun yakinen takipçisiyiz. Başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanlarımız, merkezi hükümetin yetkilileri, siyasi partilerin temsilcilerinin bu konuyla ilgili bir çözüm bulmasını istiyoruz. Artık belediye başkanlarımızın nikah kıymayı ve nikah şahitlik yapmayı bırakıp biran önce yeni bir buğday pazarı ve şire pazarı talebimizi masaya yatırıp mutlaka bununla ilgili çalışma yapmalarını bekliyoruz” diye konuştu.


Çiftçinin de tüccarında mağdur olduğunu ifade eden Özcan, “Bu ürünü bu saatten sonra artık bozulmaya yüz tutacak duruma gelecek. Biran önce yerel aktörlerin acilen bunu masaya yatırmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:15
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