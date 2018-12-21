Büfeden meyve suyu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Büfeden meyve suyu çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı21 Aralık 2018 Cuma 14:31
SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde bir büfeden meyve suyu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir büfenin sahibi, sabah geldiğinde iş yerinin önündeki dolabın camının kırılarak meyve sularının çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Canik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlığı Onur Ç'nin (19) yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, susadığını ve 6 meyve suyu aldığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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