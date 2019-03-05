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Büfeden 700 lira ve sigara çaldı, elini kolunu sallaya sallaya yoluna devam etti

Zonguldak’ta camından girdiği büfeden para ile sigara çalan gencin hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

05 Mart 2019 Salı 10:04
Büfeden 700 lira ve sigara çaldı, elini kolunu sallaya sallaya yoluna devam etti

Zonguldak’ta camından girdiği büfeden para ile sigara çalan gencin hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Belediyesi Özel Halk Otobüsü duraklarında bulunan büfede yaşandı. Daha önce girdiği kuaförden çaldığı radyoya pil bulabilmek için elektrik firmasına girerek hırsızlık yapan genç, ikinci hırsızlık olayında da bir marketten çaldığı yiyecekleri girdiği başka bir markete taşımıştı.


Cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen Eşref B.; bu kez de camından girdiği büfeden 700 lira bozuk para ile sigara çaldı. Girdiği dükkanın camından çıkan hırsızlık zanlısının iş yerinin önünde bıraktığı poşetlerini ve sehpayı alarak rahatlıkla yoluna devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.


Eşref B.; önceki hırsızlık olayları sebebiyle gözaltına alınmış cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:04
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