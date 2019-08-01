Büfe hırsızları polisten kaçamadı Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir büfeye girerek 50 paket sigara ile 700 TL para çaldıkları iddia edilen yaşları küçük iki kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gece yarısı bir büfeye girerek 50 paket sigara ile 700 TL para çaldıkları iddia edilen yaşları küçük iki kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Olay önceki gece yarısı Muradiye Mahallesi 1 Nolu aralık üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Gece saatlerinde büfeye giren kişi yada kişiler büfeden 50 paket sigara ile 700 TL para alarak kayıplara karıştı. Büfenin soyulduğunu fark eden işletme sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarını takip ederek yaşları küçük iki kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ifadelerinde sigaraları boş bir tarlaya attıklarını belirleyen polis, sigara paketlerini boş arazide buldu.

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan B.Ü.T. (16) ve K.K. (17) daha sonra adliyeye sevk edildi.

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