BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı. Aynı gerekçeyle, BUDO'nun 08.30-14.00 saatlerindeki 9 seferi de yapılamamıştı.



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