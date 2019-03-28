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BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

28 Mart 2019 Perşembe 21:40
BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle 08.30, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 21:40
  1. BUDO
  2. Bursa
  3. Deniz Otobüsü
  4. hava
  5. İstanbul
  6. olumsuz

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