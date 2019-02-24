BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yarın saat 07.00-09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bu arada saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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