BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 16.00, 17.30 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30, 18.30 ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. BUDO'nun 08.00-12.55 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

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