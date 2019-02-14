BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri14 Şubat 2019 Perşembe 15:17
BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 07.00-12.55 saatlerindeki seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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