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BUDO'dan sefer iptalleri

05 Ocak 2019 Cumartesi 03:20
BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 03:20
  1. BUDO sefer iptalleri
  2. Bursa

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