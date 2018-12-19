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BUDO'dan sefer iptalleri

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:33
BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) saat 14.00 ve 17.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 15.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) saat 15.30 ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) saat 16.55 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 11.00'e kadar olan bazı seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:33
  1. BUDO
  2. Bursa
  3. Olumsuz hava
  4. sefer iptali

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