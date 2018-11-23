BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri23 Kasım 2018 Cuma 07:59
BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.30 Eminönü/Sirkeci-Mudanya, 08.30 Mudanya-Büyükçekmece, 09.30 Mudanya-Eminönü/Sirkeci, 09.30 Mudanya-Armutlu, 10.00 Armutlu-Eminönü/Sirkeci, 10.30 Büyükçekmece-Mudanya ve 11.00 Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri yapılamayacak.
Ayrıca yine BUDO'nun saat 07.00'deki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi gerçekleştirilemedi.
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