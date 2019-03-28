BUDO duyurdu! Seferler iptal edildi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, seferlerden ikisinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.

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