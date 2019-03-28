BUDO duyurdu! Seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, seferlerden ikisinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.28 Mart 2019 Perşembe 16:58
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden ikisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
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