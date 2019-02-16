‘Budist Yoga’sı üzerinden reklam projesine Milli Eğitim onayı!

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge ile Budist kaynaklı birçok dinin ibadet olarak yaptığı yoga uygulamasının okullarda ‘Fit21 By Ece Vahapoğlu’ firması tarafından verilebileceği ifade edildi. Genelgenin yayınlanmasının ardından Vahapoğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, Bakanlığı çocuk yogasını onaylamış gibi göstermeye çalışması ise gözlerden kaçmadı.

OKULLARDA YOGA EĞİTİMİ!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta tüm okullara gönderilen genelgeyle, ‘Fit21 By Ece Vahapoğlu’ isimli özel firma tarafından okullarda budist ibadet geleneğine dayanan yoga uygulamasının yapılmasının önü açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na firma tarafından yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından yayınlanan genelgede, Ece Vahapoğlu’na ait firmanın okullarda ücretsiz olarak yoga eğitimi verebileceği bildirildi.

YOGA ÖĞRENCİLERDE KONSANTRASYONU ARTTIRIYORMUŞ!

Yayınlanan genelgeye göre; yoga, öğrencilerde konsantrasyonu artırmak, paylaşmayı ve sosyalliği geliştirmek, nefesi düzenlemek ve enerjiyi dengelemek amacıyla okullarda yapılacak. Hiçbir bilimsel dayanağı ve gerçekliği olmayan gerekçeler ile pazarlanan yoga eğitimine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izin verilmesinin ardından ise firma tarafından reklam çalışmaları başlatıldı.

EK İŞİ YOGA OLANLAR OKULLARDA YOGA EĞİTİMİ VERECEK!

Okullarda verilecek olan yoga eğitimi, uluslararası ilişkiler eğitimi alan, gazetecilik, televizyonculuk, yazarlık, fitness, pilates, sunuculuk, yoga ve koşu gibi pek çok alanda uzman olduğunu iddia eden Ece Vahapoğlu’nun firması tarafından verilecek. 10’a yakın alanda uzmanlığı olduğunu dile getiren ve yaptığı işlerin reklamını sosyal medya ve magazin çevresi vasıtası ile yapan Vahapoğlu, sahibi olduğu ‘Fit21 By Ece Vahapoğlu’ firmasının başvurusunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmesinin ardından soluğu yine sosyal medyada aldı.

“BAKANLIK ONAYLI, YOGA EĞİTİMİ”

“Ece Vahapoğlu ile Çocuk Yogası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı” ifadeleri ile firmasının açıkça reklamını yapan Vahapoğlu, bakanlığın çocuk yogasını onayladığı yönünde izlenim oluşturmaya çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz imzalı genelgede, ‘arkadaşlığı, paylaşmayı ve sosyalliği artırmak’ amacıyla yapılan yoga eğitimlerin gönüllülük esasına dayalı olarak verileceğinin altı çizildi.