0553 313 94 23

Budget, WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladı

Budget, sektörde bir ilki gerçekleştirerek anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden müşterilerinin tüm talep ve sorularını en kısa sürede yanıtlıyor

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
Budget, WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama markası Budget, müşteri deneyim ve memnuniyetini en üst düzeye taşıma amacıyla anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladı.

Budget açıklamasına göre, 444 4 722 numaralı hat ile hizmet sunan Budget WhatsApp kurumsal hesabı, botlar üzerinden müşterilerinin tüm talep ve sorularını en kısa sürede yanıtlıyor.

Budget'ın yeni müşteri hizmet uygulaması, tüm araç kiralama hizmetlerinin yanı sıra faturalar, tahsilat işlemleri, kampanyalar, kiralama şartları gibi diğer tüm soru ve istekler hakkında anlık yardımcı oluyor.

Uygulamanın yapılandırılması için WhatsApp'ın Türkiye'deki resmi ortağı "Infobip"ten hizmet alan Budget, moderasyon yönetimi için "SOR'UN" ile birlikte çalıştı.

Odağına teknoloji ve inovasyonu almış olan, müşteri memnuniyetinde en üst seviyeyi hedefleyen Otokoç Otomotiv bünyesinde hizmet veren Budget’ın filosunda bulunan en yeni araç marka ve modeller arasından araç kiralamak isteyenler yurt genelindeki Budget ofisleri, "www.budget.com.tr" internet adresi, 444 4 722 numaralı rezervasyon merkezi ile birlikte şimdi Budget WhatsApp kurumsal uygulamasından da her türlü hizmete anında ulaşabiliyor.

Budget, Türkiye geneline yayılmış toplam 53 havalimanı ve şehir ofisinde sunduğu avantajlı hizmetler ve cazip kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
  1. Budget

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    1. Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35..
    2. Anne boz ayı ve yavrusu, yiyecek..
    3. Iraklı turizmcilerden Tatvan’a ziyaret
    4. Sel nedeniyle Akçakoca’da denize..
    5. Bozyazı’da denize giren 62 yaşındaki..
    6. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    7. Sarıçam Deresi’nde hummalı temizlik..
    8. GRAFİKLİ - Genç sporcular zirvede
    9. Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini..
    10. Diyarbakırlı karateci Sena’dan çifte..
    11. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 23..
    12. AOSB’de ‘İş Planı Hazırlama’ eğitimi
    13. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve..
    14. Fındık üreten illerin milletvekilleri..
    15. Kamil Aydın: S-400 anlaşması NATO..
    16. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    17. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    18. Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk..
    19. FETÖ şüphelisi eski komiser..
    20. Bağırsak iltihabı bitkisel çözüm
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..