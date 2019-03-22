0553 313 94 23

BÜ’den Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı eğitimi

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına yönelik “Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı Eğitimi” gerçekleştirildi.

22 Mart 2019 Cuma 12:18
BÜ’den Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı eğitimi

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına yönelik “Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı Eğitimi” gerçekleştirildi.


Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen eğitimde konuşan Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, açık erişim ve ‘Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi’ ile ilgili bilgilendirmeler yaparak, bu doğrultuda farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.


Prof. Dr. Yazıcı, “Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 2019 yılında ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi’ kurulması, üniversite arşivlerinin ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı (OpenAIRE)’ ile bütünleşmesinin sağlanması ve akademisyenlerin araştırmacı numaraları (ORC-ID veya benzeri) kullanımına teşvik edilmesi konularında çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar kapsamında; Bartın Üniversitesi akademisyenlerinin açık erişim ve ‘Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi’ ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla eğitim seminerleri dizisi gerçekleştiriyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu seminer dizisiyle akademisyenlere açık erişim ve üniversitemiz akademik arşivi hakkında bilgilendirmeler yapılacak ve eğitim verilecektir” dedi.


Ardından geçilen seminerde Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Umut Zan tarafından “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler


Genel Bir Değerlendirme” adlı bir sunum yapıldı. Bilginin çağımıza yön veren bir kavram olduğunu kaydeden Doç. Dr. Zan, “Yaşadığımız bilgi çağı ile birlikte bilgi birikiminin ve teknolojinin bu seviyeye gelmesinin en temel sebebi bilim üreticilerinin kendilerini tekrar etmeden mevcut bilgiyi artırma ve innovatif olma çabası olmuştur. Bu nedenle bilim çevrelerinde, bilginin doğru aktarılması, aktarılan bilginin paylaşılması ve bilgi üretimine katkıda bulunması için ekonomik model arayışları süregelmiştir. Araştırmacılar yeni bilgi üretmek için genel olarak açık araştırma içeriği üzerinde etkin çalışabilen metin ve veri madenleme teknolojilerini kullanarak çoğu kez çeşitli araştırma alanlarındaki makalelerden veri ve bilgi çıkarabilirler. Yapılan araştırmalar, araştırmacıların tamamen açık olan veya kütüphaneler aracılığıyla eriştikleri kaynaklar üzerinden çalıştığı; çok hayati olmadıkça erişim sağlayamadıkları içerikleri bulmak için zaman harcamadıkları yönündedir” diye konuştu.


Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Ülkü Özgüven tarafından ise “Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi” ile ilgili bilgiler verilerek, veri giriş adımları aktarıldı.İlki gerçekleştirilen seminer önümüzdeki günlerde diğer birimlerde de verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:18
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gülbahçe’de Aktaş rüzgârı esti
    1. Gülbahçe’de Aktaş rüzgârı esti
    2. Ünal Karaman, Trabzonspor’da kendini..
    3. Büyükşehirden 17 bin kişiye evde bakım..
    4. Büyükşehir’den engelli yakınlarına bez..
    5. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel..
    6. Altın fiyatları
    7. Erbil’e ilk uçuş gerçekleşti
    8. Kremlin'den Trump'ın "Golan"..
    9. Kaybettiği eşinin ehramını Şehir..
    10. Başarılı sporcular Anadolu Yıldızlar..
    11. Maltepe sahil yolunda kaza: 5 yaralı
    12. Ters yöne dönen otomobil ile hafif..
    13. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    14. Kilosu 5 liradan 25 liraya çıktı! Bu..
    15. Denizde korkutan çekilme
    16. İmzalanan protokol kapsamında 560..
    17. Giyim mağazasının camını kırıp, 80 bin..
    18. Diyarbakır Süper Amatör Ligi’nde..
    19. Brexit’in Almanya’ya maliyeti 9,5..
    20. ‘Her apartman sitesine çöp kovası’..
    21. Fadıloğlu, Şehitkamil’i karış karış..
    22. Bakan Varank Yalova’da
    23. Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar..
    24. Tunceli’de "Yaşlı Sağlığı" paneli
    25. Fikret Orman: “Hem Kulüpler Birliği..
    26. Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16..
    27. Başkan Ay kusursuz kafeyi ziyaret etti
    28. Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1..
    29. Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en..
    30. Cumhur İttifakı İshakçelebi’de..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler