BÜ’den Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı eğitimi

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına yönelik “Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı Eğitimi” gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilen eğitimde konuşan Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, açık erişim ve ‘Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi’ ile ilgili bilgilendirmeler yaparak, bu doğrultuda farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Yazıcı, “Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 2019 yılında ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi’ kurulması, üniversite arşivlerinin ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı (OpenAIRE)’ ile bütünleşmesinin sağlanması ve akademisyenlerin araştırmacı numaraları (ORC-ID veya benzeri) kullanımına teşvik edilmesi konularında çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar kapsamında; Bartın Üniversitesi akademisyenlerinin açık erişim ve ‘Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi’ ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla eğitim seminerleri dizisi gerçekleştiriyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu seminer dizisiyle akademisyenlere açık erişim ve üniversitemiz akademik arşivi hakkında bilgilendirmeler yapılacak ve eğitim verilecektir” dedi.

Ardından geçilen seminerde Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Umut Zan tarafından “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler

Genel Bir Değerlendirme” adlı bir sunum yapıldı. Bilginin çağımıza yön veren bir kavram olduğunu kaydeden Doç. Dr. Zan, “Yaşadığımız bilgi çağı ile birlikte bilgi birikiminin ve teknolojinin bu seviyeye gelmesinin en temel sebebi bilim üreticilerinin kendilerini tekrar etmeden mevcut bilgiyi artırma ve innovatif olma çabası olmuştur. Bu nedenle bilim çevrelerinde, bilginin doğru aktarılması, aktarılan bilginin paylaşılması ve bilgi üretimine katkıda bulunması için ekonomik model arayışları süregelmiştir. Araştırmacılar yeni bilgi üretmek için genel olarak açık araştırma içeriği üzerinde etkin çalışabilen metin ve veri madenleme teknolojilerini kullanarak çoğu kez çeşitli araştırma alanlarındaki makalelerden veri ve bilgi çıkarabilirler. Yapılan araştırmalar, araştırmacıların tamamen açık olan veya kütüphaneler aracılığıyla eriştikleri kaynaklar üzerinden çalıştığı; çok hayati olmadıkça erişim sağlayamadıkları içerikleri bulmak için zaman harcamadıkları yönündedir” diye konuştu.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Ülkü Özgüven tarafından ise “Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi” ile ilgili bilgiler verilerek, veri giriş adımları aktarıldı.İlki gerçekleştirilen seminer önümüzdeki günlerde diğer birimlerde de verilecek.