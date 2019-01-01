Budapeşte’ye 60 milyon euroluk konut yatırımı

Buğra Kardan Macaristan

Yenilenebilir enerji ve gayrimenkul yatırımlarıyla ön planda olan Polat Holding’in Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de imza atacağı inşaat projesi Duna Pearl vitrine çıktı. Yatırım tutarı 60 milyon Euro olarak belirlenen projede 200 rezidans dairesi, 100 odalı ve 5 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir otel, bir restoran ile 8 mağaza bulunuyor.

İnşaat çalışmaları başlıyor

42 bin metrekare alana inşa edilecek Duna Pearl’de 78 adet 1+1, 105 adet 2+1, 17 adet 3+1 daire yer alıyor. Metrekare fiyatı uygun olan projenin yapımına bu ay başlanıyor. Duna Pearl, Budapeşte’nin en değerli bölgelerinden Little Manhattan olarak da anılan Ujlipatvaros’ta konumlanıyor. Margaret Adası’nın tam karşısında olup Tuna Nehri’ni gören teras ve balkonları, sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor.

Konutlarımız beğeniliyor

20 bini aşkın aile için konut ürettiklerini dile getiren Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, “Allah’a şükür projelerimiz beğenildi. takdir topladı. Müşterilerimizin biriyle dahi davamız olmadı. Bu güç ve güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

Gayrimenkul sektöründe önemli açılımlar yapacaklarına da işaret eden Polat, şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamda ilk adımı atıyoruz. İlk yurt dışı projemiz Duna Pearl’ü görücüye çıkarıyoruz. Ülkemizde devreye aldığımız projelerden elde ettiğimiz bilgi ve derin tecrübeyi yurt dışında da kullanıyoruz. Macaristan’ı Avrupa’da bir üs olarak görüyoruz. Onun için Duna Pearl’ü burada hayata geçiriyoruz. Gerek gayrimenkul sektöründe gerekse diğer sektörlerde kazandıklarımızı ülkemizin kalkınması adına kullanmaya devam edeceğiz.”

Yeni proje yolda

Polat, Budapeşte’te 250 milyon Euro yatırımla, 240 bin metrekare alanda bir proje için daha düğmeye basacaklarını belirterek, “Macaristan’da yerel seçimlerin ardından inşaat faaliyetlerine başlayacağız. Bin 300 daireden, 7 handan, bir de minik AVM için çalışmalara koyulacağız” açıklamasını yaptı.

Polat, Doğu Avrupa ülkelerini radara aldıklarını ve yeni yatırımlar için araştırmalar yaptıklarını da vurguladı.

Yüzde 17 indirim imkânı

Duna Pearl’in teknik detaylarını paylaşan PD Real Estate Development’ın Genel Müdürü Murat Aysan ise şunları kaydetti:

“Karma projemizde 1+1 daireler 47-72 metrekare, 2+1 daireler 80-85 metrekare, 3+1 daireler ise 99-109 metrekare aralığında olacak. Metrekare fiyatları 4 bin 500 Euro’dan başlıyor. Bu fiyat tanıtım kampanyamız dahilinde sınırlı sayıda daire için geçerli. Yatırımcılara 2019 sonuna kadar yüzde 17’ye varan indirim imkânı sunuluyor. Projemizi 2022 Nisan ayında tamamlamayı planlıyoruz.”

Konut almanın tam vakti

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, kamu bankalarının kredi paketlerinin konut alımlarını olumlu katkı yapacağını savundu. “Konut fiyatları gayet uygun, maliyetler seviyesinde” diyen Polat, şöyle devam etti:

“Ekonominin randımanına uyumlu olarak fiyatlar da artacak. Onun için şu anda daire almakta yarar var. Bu imkân kaçırılmamalı. Türkiye güçlü bir ülke. Ekonomik sıkıntıları atlatacaktır. Ardından da daire fiyatlarında yukarı yönlü oynamalar görülecektir. Yani şu anda konut almanın, yatırım yapmanın tam vakti. Yatırımcılar ve oturumcular bu durumu dikkate almalı.”

Polat, ayrıca kentsel dönüşümün odağa alınması önerisini sunarak, “Devlet de çalışmalara dahil olmalı, müteahhitlerden faydalanarak depreme dayanıksız konutların elden geçirilmesini mümkün kılmalı” tavsiyesinde bulundu.