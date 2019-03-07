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Budapeşte'de 'Türklere Güvendiler'' isimli kitap tanıtıldı

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, ''Türklere Güvendiler'' isimli kitap tanıtıldı ve ''Open Door Anatolia'' isimli belgesel filmin galası yapıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 00:25
Budapeşte'de 'Türklere Güvendiler'' isimli kitap tanıtıldı

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda, ''Türklere Güvendiler'' isimli kitap tanıtıldı ve ''Open Door Anatolia'' isimli belgesel filmin galası yapıldı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında düzenlenen programda, Türkiye'nin eski Budapeşte Büyükelçisi Ender Arat'ın, tarih boyunca Türk topraklarına sığınanları konu alan ''Türklere Güvendiler'' isimli kitabının tanıtımı ile ''Open Door Anatolia'' isimli belgesel filmin galası yapıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, büyükelçi Arat'ın 1998-2002 yılları arasında Budapeşte'deki görevi süresince Türk-Macar ilişkilerine birçok alanda katkıda bulunduğunu ifade etti.

Programda ayrıca, Ender Arat ve Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Janos Hovari'nin katılımıyla bir sohbet gerçekleştirildi.

Macarların büyük ilgi gösterdiği etkinlik sonrası davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:25
  1. Ankara
  2. Macaristan

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