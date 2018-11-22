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Budapeşte'de kitap tanıtımı

1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşı'nı konu edinen kitap tanıtıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 00:14
Budapeşte'de kitap tanıtımı

BUDAPEŞTE (AA) - Macar Yazar Dr. Robert Gyula Cey-Bert'in, 1956 Macar İhtilali ve Bağımsızlık Savaşı'nı konu edinen "Özgürlük Savaşçısı" adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliği yaptığı programda konuşan Cey-Bert, kitap ile 1956'da Ruslara karşı yapılan Macar ihtilalini anlatmayı amaçladığını söyledi.

O dönemde 18 yaşında lise öğrencisi olduğunu ve savaşta yer aldığını belirten Cey-Bert, Macarların komünizme ve Ruslara karşı ayaklandığını ama Rusların ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırdığını ifade etti.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 00:14
  1. kitap tanıtımı
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