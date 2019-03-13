Budamanın tekniklerini öğrendiler İzmit Belediyesi’nin bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi’nin bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde meyve yetiştiriciliği ve budama teknikleri anlatıldı. Yoğun ilgi gören eğitimde katılımcılara önce teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu’ndan Ziraat Mühendisi Doç.Dr. Melekber Sülüşoğlu Durul tarafından İzmit Belediyesi Uygulama Bahçesi’nde budamanın teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılar, eğitimin çok yararlı geçtiğini belirterek teşekkür ettiler.

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