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Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde67 yaşındaki bir kişi, budamak için çıktığı meşe ağacından düşerek yaşamını yitirdi.

07 Mayıs 2019 Salı 13:05
Budamak için çıktığı ağaçtan düşüp hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde67 yaşındaki bir kişi, budamak için çıktığı meşe ağacından düşerek yaşamını yitirdi.


Olay, dün saat 11.00 sıralarında Alanya’nın Dim Öteköy Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Bülbül (67) kendisine ait bahçedeki meşe ağacına çıkarak dallarını budamaya başladı. Bir anda dengesini kaybeden Bülbül, yaklaşık 5 metreden sert zemine düştü. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bülbül’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bülbül’ün cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 13:05
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